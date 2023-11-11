Αναστέλλονται για έξι μήνες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις του Σεπτεμβρίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B' 6444/10.11.2023).

Η απόφαση προβλέπει την αναστολή έως και την 4η Μαρτίου 2024 της διενέργειας πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και των προθεσμιών άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Δικαιούχοι της αναστολής είναι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες από βεβαίωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς πληττόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημίες στις κατοικίες τους, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

Η απόφαση αφορά σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις:

την 4η Σεπτεμβρίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και στους Δήμους Φαρσάλων, Τεμπών, Κιλελέρ και Αγιάς που είναι ήδη κηρυγμένοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας εξ αιτίας πλημμυρικών φαινομένων,

την 6η Σεπτεμβρίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

την 4η Σεπτεμβρίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων που είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας εξ αιτίας πλημμυρικών φαινομένων,

την 4η Σεπτεμβρίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας που είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας εξ αιτίας πλημμυρικών φαινομένων,

την 4η Σεπτεμβρίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων που είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας εξ αιτίας πλημμυρικών φαινομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

