Πειραϊκή - Πατραϊκή: Η γιγάντια βιομηχανία που υπέκυψε στην ομορφιά της «Βασίλισσας της νύχτας» (Βίντεο)

Η Πειραϊκή - Πατραϊκή υπήρξε σύμφωνα με το Times κατά το 1962 εργοστάσιο «πρότυπο» για κάθε ελληνική βιομηχανία.

Ήταν η πρώτη επιχείρηση που εισήγαγε πετρελαιοκίνητα μηχανήματα από τη Γερμανία, ενώ μεταξύ άλλων εφοδίαζε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με κουβέρτες τα ελληνικά στρατεύματα.

Η Πειραϊκή - Πατραϊκη λειτούργησε από το 1919 όταν και ιδρύθηκε απο δύο φιλόδοξους νέους, των Χριστόφορου Κατσάμπα και Σταμούλη Στράτου έως και το 1996. Το 1984 εντάχθηκε με τον περίφημο νόμο 1386 στις «προβληματικές εταιρείες» και κρατικοποιήθηκε (κάτι που συνέβη σε συνολικά 128 τέτοιες εταιρείες).

Μπορεί η Πειραϊκή - Πατραϊκη να πέρασε από «πολλές οικονομικές φουρτούνες», η πιο πολύκροτη όμως ήταν αυτή με πρωταγωνίστρια την Βασίλισσα της νύχτας Ζωζώ Σαπουτζάκη και τον ερωτευμένο λογιστή της Πειραϊκής - Πατραϊκης Θύμιο Παπαθανασίου που κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση ύψους 14.000.000 δραχμών, ποσό υπέρογκο για εκείνη την εποχή.

«Έπεσα θύμα ενός άτυχου έρωτα. Πίστεψα σε έναν ωραίο, μορφωμένο άνδρα με προσωπικότητα και τον αγάπησα. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πως ο άνδρας αυτός είναι καταχραστής αλλά δεν καταχράστηκε για εμένα. Δουλεύω από 10 χρονών και έχω αρκετά χρήματα. Ήταν ο έρωτας της ζωής μου αλλά μου έκανε κακό», δηλώνει σε συνέντευξή της η Ζωζώ Σαπουντζάκη μετά τη δικαστική περιπέτεια που την έστειλε στο εδώλιο για το οικονομικό σκάνδαλο.

Δείτε το βίντεο της upstories και μάθετε τα πάντα για την πιο πολύκροτη δίκη στην ιστορία της ελληνικής show biz.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.