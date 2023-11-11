Ικανοποίηση για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου που οδεύει προς το τέλος της, εκφράζουν οι τουριστικοί παράγοντες της Ρόδου που θεωρούν ότι και τον Νοέμβριο η τουριστική κίνηση θα εξελιχθεί καλύτερα από τις άλλες χρονιές.

Τόσο στη Ρόδο όσο και στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου καταγράφηκε αυξημένη κίνηση παρά το γεγονός ότι το νησί της Ρόδου δοκιμάστηκε από την πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου, που λειτούργησε ανασχετικά στην τουριστική κίνηση για περίπου τέσσερεις εβδομάδες.

Την ικανοποίηση του για την σεζόν εξέφρασε με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου Δημήτρης Σαλαχούρης, λέγοντας μάλιστα ότι ο Οκτώβριος ήταν ένας εξαιρετικός μήνας και ότι και ο Νοέμβριος θα πάει εξίσου καλά.

Συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι «η σεζόν ήταν πάρα πολύ καλή. Οι ξεναγοί εργάστηκαν, δεν έχω στοιχεία αλλά πήγε πολύ καλά. Υπάρχει μόνο το παράπονο από τους καταστηματάρχες για την αγοραστική ικανότητα των τουριστών, αλλά αυτούς τους τουρίστες έχουμε. Η Ρόδος είναι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού και πρέπει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτού του κόσμου. Καλό θα είναι να διατηρούμε τις υπηρεσίες μας σε όσο πιο υψηλά επίπεδα γίνεται με ευγένεια και χαμόγελο. Κι ελπίζω κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε στον τομέα αυτόν.»

Ο Οκτώβριος ήταν από τους καλύτερους των τελευταίων ετών και ο Νοέμβριος απ’ό,τι βλέπω, θα πάει εξίσου καλά επεσήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σαλαχούρης, τονίζοντας ότι «όχι μόνο λόγω της μικρής επέκτασης της σεζόν μέχρι τα μέσα του μήνα, αλλά και λόγω των κρουαζιερόπλοιων, καθώς κάποια έρχονται στο λιμάνι μας αντί να πάνε στο Ισραήλ και την Αίγυπτο λόγω του πολέμου. Ελπίζω να τελειώσει γρήγορα εκεί ο πόλεμος».

«Η φωτιά του Ιουλίου μάς επηρέασε για ένα πολύ μικρό διάστημα. Οι φορείς ανταποκρίθηκαν γρήγορα, τα αντανακλαστικά ήταν σημαντικά και αντιστρέψαμε γρήγορα την ιδέα που είχαν τα μέσα ενημέρωσης για τη Ρόδο ανά την Ευρώπη. Οι επισκέπτες μας συνειδητοποίησαν ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός και μέσα σε δύο εβδομάδες είχαμε ανακάμψει» τόνισε επίσης ο κ. Σαλαχούρης.

Στη Ρόδο στελέχη της TUI

Με τον CEO του TUI Group Sebastian Ebel και τον πρόεδρο του TUI Care Foundation Thomas Ellerbeck συναντήθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Ρόδο ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με τους οποίους συζήτησε τις επιδόσεις του οργανισμού κατά τη φετινή περίοδο στο νησί μας.

Όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης ο όμιλος TUI αναμένεται να καταγράψει φέτος αύξηση 10% στον αριθμό τουριστών που έφερε για διακοπές στη Ρόδο, ενώ αύξηση θα σημειωθεί και στα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας στα οποία διακινεί τουρίστες.

Ειδικότερα ο κ. Χατζημάρκος ανέφερε τα εξής:

«Το τουριστικό 2023 οδεύει προς το τέλος του με εξαιρετικά αποτελέσματα και αυτό παρά τις μεγάλες προκλήσεις που συναντήσαμε στην πορεία παντού και ειδικά στη Ρόδο.

Ο όμιλος TUI στα νησιά μας θα κλείσει με αύξηση, παρά το γεγονός ότι συνολικά η ευρωπαϊκή αγορά και οικονομία έχει ύφεση. Και η Ρόδος, παρά τις δασικές πυρκαγιές του Ιουλίου κλείνει με αύξηση συνολική και με την αύξηση μόνο του ομίλου ΤUI να κινείται στο 10%. Ετοιμαζόμαστε ήδη για το 2024 με την ίδια σοβαρότητα και επαγγελματισμό που έφερε τα αποτελέσματα που έδωσαν σε όλους μας δύναμη και αισιοδοξία»

Πρόγραμμα για συνταξιούχους για χειμερινό τουρισμό

Τουρίστες όμως θα έχουμε στη Ρόδο και τις επόμενες εβδομάδες. Πρόκειται για συνταξιούχους που θα επισκέπτονται τη Ρόδο συνεχώς μέχρι την επόμενη τουριστική περίοδο, στο πλαίσιο ενός προγράμματος χειμερινού τουρισμού που υλοποιεί στο νησί το πρακτορείο σε συνεργασία με αυστριακό όμιλο και τουριστικό πρακτορείο στην Τουρκία, καθώς οι επισκέπτες θα κάνουν διακοπές και στη γείτονα χώρα.

Στην ουσία, η εφαρμογή του έχει ήδη ξεκινήσει καθώς, στις 2 Οκτωβρίου ήρθαν στο νησί μας για διακοπές οι πρώτοι Γερμανοί συνταξιούχοι τουρίστες. Το πρακτορείο θα υλοποιήσει ένα πρόγραμμα που θα αφορά χειμερινό τουρισμό και θα περιλαμβάνει δύο γύρους.

Ο πρώτος αφορά το διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι και τα μέσα Δεκεμβρίου, στη συνέχεια θα γίνει μία παύση για τις γιορτές κι έπειτα θ’ αρχίσει ο δεύτερος γύρος που θα ξεκινήσει στις 5 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Οι χειμερινοί μας τουρίστες θα είναι συνταξιούχοι από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία κατά τον πρώτο γύρο και στον δεύτερο γύρο θα προστεθούν κι άλλες αγορές όπως Σκανδιναβία και Ολλανδία. Η μεταφορά τους θα γίνεται με την αεροπορική εταιρεία «Aegean».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, κατά τον πρώτο γύρο θα έχουμε περίπου 10.000 τουρίστες και στον δεύτερο γύρο τουλάχιστον άλλους 20.000 συνταξιούχους τουρίστες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.