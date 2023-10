«Έχουμε πολλά να πούμε όταν συναντηθούμε με τη Μάρθα Καραγιάννη...», έλεγε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μαίρη Χρονοπούλου Ελλάδα 14:50, 06.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε μιλήσει με συγκινητικά λόγια για τον θάνατο της Μάρθας Καραγιάννη αλλά και για την δυνατή σχέση που είχαν οι δυο τους