e-ΕΦΚΑ: Παραίτηση του Παναγιώτη Δουφεξή ζήτησε ο Γεωργιάδης - Νέος διοικητής ο Αλέξανδρος Βαρβέρης Ελλάδα 14:43, 06.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Α' υποδιοικητής του e-ΕΦΚΑ ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης Παναγιώτης Κοκκόρης - Τα βιογραφικά της νέας διοίκησης του e-ΕΦΚΑ