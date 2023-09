Χουλιάρας: Δημιουργήθηκαν δύο τεράστιες λίμνες στην κεντρική Ελλάδα – Αλλαξε η γεωμορφολογία της περιοχής - Δείτε βίντεο Ελλάδα 15:06, 10.09.2023 linkedin

Έχουν δημιουργηθεί δύο τεράστιες λίμνες στην κεντρική Ελλάδα, λίμνες 74 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι το νερό που απεικονίζεται από δορυφόρο, οπότε έχει αλλάξει η γεωμορφολογία της περιοχής, ανέφερε ο κ. Χουλιάρας