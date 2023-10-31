Λογαριασμός
Χωρίς τραμ 10:00-13:00 λόγω στάσης εργασίας των εργαζομένων

Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί λόγω εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης του Σωματείου.

Τραμ

Χωρίς τραμ σήμερα Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 μεταξύ 10:00 με 13:00, λόγω στάσης εργασίας των εργαζομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής, η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί λόγω εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης του Σωματείου.

