Εξάρχεια: Ένταση και μολότοφ μετά την πορεία- Κυνηγητό από τα ΜΑΤ και προσαγωγές

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στα Εξαρχεια μετά το τέλος της πορείας που έλαβε χώρα στο κέντρο της Αθήνας για τον τραυματισμός της 16χρονης στο Νέο Ηράκλειο.

Ομάδα ατόμων έστησαν οδοφράγματα σε Σόλωνος, Θεμιστοκλεους και Κωλέττη και ακολούθησε κυνηυγητό από τα ΜΑΤ στα στενά των Εξαρχείων.

Κατά τη διάρκεια της έντασης έπεσαν μολότοφ.

Οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις και πέντε προσαγωγές μέχρι στιγμής.

Πηγή: skai.gr

