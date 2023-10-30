Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένταση και μολότοφ στα Εξάρχεια μετά την πορεία για τον τραυματισμό της 16χρονης - Συλλήψεις και προσαγωγές

Κυνηγητό απο τα ΜΑΤ έγινε στα στενά των Εξαρχείων - Οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις και πέντε προσαγωγές μέχρι στιγμής.

Εξάρχεια: Ένταση και μολότοφ μετά την πορεία- Κυνηγητό από τα ΜΑΤ και προσαγωγές

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στα Εξαρχεια μετά το τέλος της πορείας που έλαβε χώρα στο κέντρο της Αθήνας για τον τραυματισμός της 16χρονης στο Νέο Ηράκλειο. 

Ομάδα ατόμων έστησαν οδοφράγματα σε Σόλωνος, Θεμιστοκλεους και Κωλέττη και ακολούθησε κυνηυγητό από τα ΜΑΤ στα στενά των Εξαρχείων.

Κατά τη διάρκεια της έντασης έπεσαν μολότοφ.

Οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις και πέντε προσαγωγές μέχρι στιγμής.

ξυτξτ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εξάρχεια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark