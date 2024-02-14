Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι στη Λήμνο

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στην περιοχή Μούδρος Λήμνου.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

#Χωρίς_αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στην περιοχή Μούδρος Λήμνου. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 14, 2024

Πηγή: skai.gr

