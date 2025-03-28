Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εργοτάξιο της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή του Χολαργού, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ζημιές σε έξι σταθμευμένα οχήματα.

Η φωτιά ξέσπασε στις 04:30 στο εργοτάξιο που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Αναστάσεως.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε οχήματα, επί της οδού Αναστάσεως, στο Χολαργό Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 28, 2025

Ερευνάται το ενδεχόμενο η φωτιά να οφείλεται σε εμπρησμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.