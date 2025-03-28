Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε εργοτάξιο της ΕΥΔΑΠ στο Χολαργό – Ζημιές σε έξι οχήματα

Η φωτιά ξέσπασε στις 04:30 στο εργοτάξιο που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Αναστάσεως - Ερευνάται το ενδεχόμενο του εμπρησμού 

Πυροσβεστική

Φωτιά  ξέσπασε τα ξημερώματα σε εργοτάξιο της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή του Χολαργού, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ζημιές σε έξι σταθμευμένα οχήματα. 

Η φωτιά ξέσπασε στις 04:30 στο εργοτάξιο που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Αναστάσεως.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. 

Ερευνάται το ενδεχόμενο η φωτιά να οφείλεται σε εμπρησμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά ΕΥΔΑΠ Χολαργός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark