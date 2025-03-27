Το ρίσκο των μαθητών των απομακρυσμένων χωριών του νομού Καρδίτσας

Κάθε πρωί, μια χούφτα μαθητές ξεκινούν ένα ταξίδι που δε θυμίζει σε τίποτα την τυπική σχολική διαδρομή.

Από τα Βραγγιανά της Καρδίτσας, διασχίζουν χωματόδρομους, απόκρημνες στροφές και επικίνδυνες χαράδρες για να φτάσουν στο σχολείο τους στο Ραπτόπουλο Ευρυτανίας.

Ένας δρόμος χωρίς στηθαία, γεμάτος λάσπες και κατολισθήσεις, μετατρέπεται καθημερινά σε σκηνικό αγωνίας για γονείς και μαθητές. Σε μια Ελλάδα που θέλει να λέγεται σύγχρονη και δίκαιη, αυτά τα παιδιά δίνουν έναν αγώνα επιβίωσης... απλώς για να μάθουν γράμματα.

Τι είπε στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ ο Δήμαρχος Αργιθέας, Ανδρέας Στεργίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.