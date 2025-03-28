Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 28 Μαρτίου

Οι Δ΄Χαιρετισμοί είναι σήμερα, Παρασκευή 28 Μαρτίου, με την Ορθόδοξη Εκκλησία να τιμά τη μνήμη του Αποστόλου και Μάρτυρος Ηρωδίωνος επισκόπου Πατρών και του Οσίου Ιλαρίωνος του νέου ηγουμένου μονής της Πελεκητής.

Σήμερα δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Ανατολή ήλιου: 06:15 - Δύση ήλιου: 18:44 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 29 λεπτά

Σελήνη 28.3 ημερών



