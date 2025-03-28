Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυρκαγιά σε χώρο φύλαξης σκαφών στη Βάρη – Μεγάλες ζημιές σε σκάφη

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν στο σημείο - Από τις φλόγες καταστράφηκαν τουλάχιστον τρία σκάφη

Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βάρη.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ιδιωτικό χώρο φύλαξης σκαφών, επί της οδού Τριπτολέμου, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, 15 άνδρες με πέντε οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο, πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr από τις φλόγες καταστράφηκαν τουλάχιστον τρία σκάφη.

Το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυροσβεστική Πυρκαγιά Βάρη σκάφη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark