Συναγερμός σήμανε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βάρη.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ιδιωτικό χώρο φύλαξης σκαφών, επί της οδού Τριπτολέμου, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, 15 άνδρες με πέντε οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο, πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr από τις φλόγες καταστράφηκαν τουλάχιστον τρία σκάφη.

Το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης σκαφών, επί της οδού Τριπτολέμου, στη Βάρη Αττικής. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 28, 2025

Πηγή: skai.gr

