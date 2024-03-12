Χειρουργείο σε ΑμεΑ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης πιλοτικό χειρουργείο υπό γενική αναισθησία Ατόμου με Ειδικές ανάγκες και συγκεκριμένα σε 19χρονη στο φάσμα του αυτισμού. Το χειρουργείο στόχευε στην ολική αποκατάσταση των νόσων της στοματικής κοιλότητας σε μία συνεδρία, βάσει σχεδίου θεραπείας που περιελάβανε εξαγωγές, εμφράξεις, θεραπεία ουλίτιδας και φθορίωση και το οποίο καταρτίστηκε σε προηγούμενο κλινικό και ακτινογραφικό έλεγχο.

«Το παραπάνω» λέει ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, Γιώργος Καμπούρης «είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας πολύμηνης προσπάθειας που ξεκίνησε με την επικοινωνία και μια πρώτη καταγραφή των αναγκών των ατόμων και συλλόγων ΑμεΑ της Λέσβου, συνεχίστηκε με τον εξοπλισμό της χειρουργικής αίθουσας με τροχήλατο που εμπλούτιζε τις δυνατότητες πέραν των άλλων και για θεραπείες οδοντικής χειρουργικής (εμφράξεων), αλλά και περιοδοντικών νόσων».

Ας σημειωθεί εδώ ότι σημαντικοί σταθμοί στην πορεία προς την υλοποίηση ενός τέτοιου χειρουργείου εκτός Αθηνών ήταν και η επίσκεψη-εκπαίδευση στο Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας, που θεωρείται το κέντρο αναφοράς στη χώρα σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα είδη θεραπειών, αλλά και η συμμετοχή της κοινής ομάδας των τμημάτων Οδοντιατρικού και Αναισθησιολογικού του Νοσοκομείου Μυτιλήνης στο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας.

Η ομάδα του Οδοντιατρικού Τμήματος αποτελούνταν από την Αικατερίνη Χατζηλία (Διευθύντρια), τον Στέργιο Ψηφή (Επικουρικό γιατρό) και την Αντριανή Παππά (Νοσηλεύτρια). Στην ομάδα του Αναισθησιολογικού Τμήματος συμμετείχαν η Λουκία Μάκρα (Διευθύντρια), η Κωνσταντίνα Σγουρού (Επιμελήτρια Α΄) και η Αντωνία Γεωργακέλλη (Νοσηλεύτρια).

«Στόχος μας» επισημαίνει ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «αποτελεί η καθιέρωση τακτικών μηνιαίων χειρουργείων υπό γενική αναισθησία, που θα εξυπηρετεί λίστες ατόμων ΑμΕΑ άνω των 16 ετών, ώστε να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα για κάλυψη των αναγκών των ευαίσθητων αυτών συνανθρώπων μας στο Νοσοκομείο μας, χωρίς να απαιτείται μετακίνηση σε νοσοκομεία των Αθηνών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

