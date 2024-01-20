Οι μεγάλες καταστροφές που σημειώθηκαν στην περιοχή της Θεσσαλίας από τον Ντάνιελ έχουν ακόμη αφήσει μεγάλες πληγές σε διάφορες υποδομές της περιοχής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η γέφυρα των Τεμπών στην Αγία Παρασκευή όπου οι πλημμύρες και τα ορμητικά νερά του Πηνειού προκάλεσαν σοβαρές ζημιές και καταστράφηκε το κατάστρωμά της.

Ο δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο επισήμανε την ανάγκη αποκατάστασής της, καθώς όπως είπε, είναι μια γέφυρα με μεγάλη διαχρονική αξία.

Ο ίδιος ανέφερε ότι αναμένει από το αρμόδιο υπουργείο ενημέρωση για το μέλλον της γέφυρας και τις δυνατότητες αποκατάστασης, τονίζοντας ότι η γέφυρα του Πηνειού μαζί με το εκκλησάκι αποτελούν σημείο αναφοράς για την περιοχή, καθώς εδώ και πολλές δεκαετίες την επισκέπτονταν αρκετός κόσμος, ειδικά πριν την κατασκευή της ΠΑΘΕ.

Σημειώνεται πως η έναρξη της κατασκευής της έγινε το 1959 και η ολοκλήρωσή της το 1960. Το κατάστρωμα της γέφυρας βρίσκεται σε ύψος 18 μέτρων από τα ύδατα, οδηγεί προς το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, έχει συνολικό μήκος 210 μέτρων και πλάτος 14 μέτρα.

Τα εγκαίνιά της πραγματοποιήθηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου 1960. Στη συγκεκριμένη περιοχή ο μύθος λέει ότι ο Απόλλωνας κυνηγούσε τη νύμφη Δάφνη, κόρη του ποταμού Πηνειού, προσπαθώντας να την κατακτήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.