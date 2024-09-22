Χάρκοβο: 21 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα - Ανάμεσά τους κορίτσι 8 ετών και δύο 17χρονοι

Μια ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον κτιριακών συγκροτημάτων στο Χάρκοβο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 21 άνθρωποι χθες το βράδυ, εκ των οποίων τρεις ανήλικοι, ηλικίας 8 έως 17 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης.

«21 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρία παιδιά, ένα αγόρι 17 ετών, ένα κορίτσι 17 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών», έγραψε ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ στο Telegram. Οκτώ άνθρωποι νοσηλεύονται, δύο εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Το πλήγμα διεξήχθη αργά χθες το βράδυ σε μια συνοικία του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), μιας πόλης που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και πριν από τον πόλεμο είχε πληθυσμό 1,4 εκατομμύρια κατοίκους.

Η Ρωσία «στοχοθέτησε μια κοινή πολυκατοικία με αεροπορικές βόμβες», κατήγγειλε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεκάδες κάτοικοι «κοιμόντουσαν», σύμφωνα με τον Όλεγκ Σινεγκούποφ. Δύο πολυώροφες πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, διασώστες με τη βοήθεια φακών ερευνούσαν τα συντρίμμια ενός από τα κτίρια που επλήγησαν, όπως μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείο από το σημείο.

Σε έναν διάδρομο, μία κάτοικος, που έτρεμε και έκλαιγε με αναφιλητά, κρατιόταν γερά από έναν τοίχο, φοβόταν να κατέβει τις σκάλες και να βγει από το κτίριο.

«Όλα θα πάνε καλά», της έλεγε ήρεμα ένας διασώστης κρατώντας της το χέρι προκειμένου να την οδηγήσει στην έξοδο. «Μαμά», επαναλάμβανε εκείνη.

Μόλις κατάφερε να κατέβει, αγκάλιασε τη μητέρα της Αλεξάντρα, που ήταν επίσης συγκλονισμένη.

«Έχει τρομοκρατηθεί» εξήγησε στο AFP η Αλεξάντρα. Τη στιγμή του βομβαρδισμού «κοιμόμασταν», συμπλήρωσε η ίδια.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιγκόρ Τέρεχοφ, που βρέθηκε στο σημείο, διαβεβαίωσε ότι επρόκειτο για έναν πολιτικό στόχο και δεν υπήρχε «τίποτα το στρατιωτικό εκεί».

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο πυραύλους και 80 ντρόουν, με την πλειονότητα εξ αυτών να έχει αναχαιτιστεί.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι, αντιδρώντας στην επίθεση εναντίον του Χαρκόβου, ζήτησε εκ νέου η Ουκρανία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όπλα μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της ρωσικής επικράτειας.

«Πρέπει να ενισχύσουμε τις ικανότητές μας για να προστατεύουμε καλύτερα ζωές και να εγγυηθούμε την ασφάλεια», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους, υποσχόμενος να «πείσει» τους συμμάχους.

