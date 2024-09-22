Ρωσία: Καταρρίφθηκαν 15 ουκρανικά drones τη νύχτα, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 15 drones που είχαν εκτοξευτεί από την Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, με αποστολή να πλήξουν στόχους στη ρωσική επικράτεια, ανέφερε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Έξι drones καταρρίφθηκαν πάνω από την Αζοφική Θάλασσα, τέσσερα πάνω από την περιοχή του Ροστόφ στα νότια της Ρωσίας, ενώ τα υπόλοιπα καταρρίφθηκαν πάνω από τις περιοχές του Κουρσκ, του Άστραχαν, του Μπιέλγκοροντ και του Βορόνεζ, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε μία ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Κατάρριψη 71 ρωσικών drones στη διάρκεια της νύχτας

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με σημερινή αναφορά της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε τα 71 από το σύνολο των 80 επιθετικών drones που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας.

Έξι ακόμη drones χάθηκαν, αφού αδρανοποιήθηκαν από τη χρήση ηλεκτρονικών αντιμέτρων που έκαναν οι Ουκρανοί, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η πολεμική αεροπορία στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Η Ρωσία εκτόξευσε επίσης, δύο κατευθυνόμενους πυραύλους από την κατεχόμενη περιοχή του Λουχάνσκ στην Ουκρανία, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, χωρίς να γίνει αναφορά στα αποτελέσματα της επιχειρησιακής χρήσης τους

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.