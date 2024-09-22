Λίβανος: Tρεις νεκροί από «ισραηλινά πλήγματα»

To υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε σήμερα λόγο για τρεις νεκρούς σε ξεχωριστά ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, με το Ισραήλ να επιβεβαιώνει πως στοχοθέτησε θέσεις της Χεζμπολάχ.

Σε τρία διαφορετικά δελτία Τύπου, το υπουργείο ανέφερε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρία χωριά στον νότιο Λίβανο, αποδίδοντας κάθε θάνατο σε ένα «πλήγμα του ισραηλινού εχθρού».

Η ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως δύο μαχητές της σκοτώθηκαν, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια περιοχή.

Η φιλοϊρανική οργάνωση είπε πως εκτόξευσε «drone με εκρηκτικά» προς δύο θέσεις, όπου βρίσκονταν στρατεύματα στο βόρειο Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας πως ενήργησε «ως απάντηση» στις ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

Νωρίτερα σήμερα, η Χεζμπολάχ ανέφερε πως έριξε δεκάδες ρουκέτες εναντίον εγκαταστάσεων παραγωγής του στρατού και μιας αεροπορικής βάσης κοντά στην ισραηλινή πόλη Χάιφα.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως μια ομοβροντία 150 ρουκετών, πυραύλων κρουζ και ντρόουν ερρίφθη με κατεύθυνση το έδαφός του τη νύχτα έως τα ξημερώματα, με την πλειοψηφία εξ αυτών να προέρχεται από τον Λίβανο και να στοχεύει το βόρειο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

