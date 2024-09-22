Λογαριασμός
Κέιτ Μίντλετον: Φωτογραφίζεται για πρώτη φορά από τότε που ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία

Η μητέρα τριών παιδιών έδειχνε καλά στην υγεία της

Κέιτ Μίντλετον

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά από τότε που ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία. Η 42χρονη Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα, καθώς παρευρέθηκαν το πρωί, Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2024, στην εκκλησία Crathie Kirk, στο Balmoral.

Η μητέρα τριών παιδιών έδειχνε καλά στην υγεία της. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται δημόσια μετά την αποκάλυψη των καλών ειδήσεων ότι η χημειοθεραπεία της έχει τελειώσει. Η παρουσία της σηματοδοτεί την αρχή της επιστροφής της πριγκίπισσας στην εργασία και τις υποχρεώσεις της τους επόμενους μήνες. 

Η Κέιτ Μίντλετον φόρεσε ένα από τα αγαπημένα της καπέλα, με το οποίο την έχουμε δει στο παρελθόν σε εκκλησιαστικές λειτουργίες, μεταξύ άλλων και την ημέρα των Χριστουγέννων, καθώς καθόταν στη θέση του συνοδηγού του αυτοκινήτου, ενώ ο Ουίλιαμ βρισκόταν στη θέση του οδηγού και επιδείκνυε περήφανα το μούσι, που έχει τρελάνει τους βασιλικούς θαυμαστές τους τελευταίους μήνες. 

«Το ταξίδι του καρκίνου είναι περίπλοκο, τρομακτικό και απρόβλεπτο για όλους, ιδίως για εκείνους που είναι πιο κοντά σου. Με ταπεινότητα σε φέρνει επίσης πρόσωπο με πρόσωπο με τις αδυναμίες σου με τρόπο που δεν είχες φανταστεί πριν και με αυτό (φέρνει) μια νέα οπτική στα πάντα», είχε πει, μεταξύ άλλων, η πριγκίπισσα της Ουαλίας όταν ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία. 

«Αυτή τη φορά πάνω απ' όλα υπενθύμισε στον Ουίλιαμ και σε μένα να αναλογιζόμαστε και να είμαστε ευγνώμονες για τα απλά αλλά σημαντικά πράγματα στη ζωή, τα οποία τόσοι πολλοί από εμάς θεωρούμε δεδομένα. Απλά να αγαπάμε και να μας αγαπούν». Μετά από φήμες για την υγεία της, η Κέιτ Μίντλετον είχε ανακοινώσει με βίντεο στα τέλη Μαρτίου ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο. 

