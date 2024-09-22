Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά από τότε που ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία. Η 42χρονη Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα, καθώς παρευρέθηκαν το πρωί, Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2024, στην εκκλησία Crathie Kirk, στο Balmoral.

Η μητέρα τριών παιδιών έδειχνε καλά στην υγεία της. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται δημόσια μετά την αποκάλυψη των καλών ειδήσεων ότι η χημειοθεραπεία της έχει τελειώσει. Η παρουσία της σηματοδοτεί την αρχή της επιστροφής της πριγκίπισσας στην εργασία και τις υποχρεώσεις της τους επόμενους μήνες.

Kate Middleton pictured for the first time since she announced she has finished chemotherapy https://t.co/zM2u29fOdn pic.twitter.com/vsFKVPjIj4 — Daily Mail Online (@MailOnline) September 22, 2024

Η Κέιτ Μίντλετον φόρεσε ένα από τα αγαπημένα της καπέλα, με το οποίο την έχουμε δει στο παρελθόν σε εκκλησιαστικές λειτουργίες, μεταξύ άλλων και την ημέρα των Χριστουγέννων, καθώς καθόταν στη θέση του συνοδηγού του αυτοκινήτου, ενώ ο Ουίλιαμ βρισκόταν στη θέση του οδηγού και επιδείκνυε περήφανα το μούσι, που έχει τρελάνει τους βασιλικούς θαυμαστές τους τελευταίους μήνες.

BREAKING Kate Middleton pictured for first time since giving her cancer battle updatehttps://t.co/E62t3bJsgw pic.twitter.com/GEwlolhBzg — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) September 22, 2024

«Το ταξίδι του καρκίνου είναι περίπλοκο, τρομακτικό και απρόβλεπτο για όλους, ιδίως για εκείνους που είναι πιο κοντά σου. Με ταπεινότητα σε φέρνει επίσης πρόσωπο με πρόσωπο με τις αδυναμίες σου με τρόπο που δεν είχες φανταστεί πριν και με αυτό (φέρνει) μια νέα οπτική στα πάντα», είχε πει, μεταξύ άλλων, η πριγκίπισσα της Ουαλίας όταν ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία.

«Αυτή τη φορά πάνω απ' όλα υπενθύμισε στον Ουίλιαμ και σε μένα να αναλογιζόμαστε και να είμαστε ευγνώμονες για τα απλά αλλά σημαντικά πράγματα στη ζωή, τα οποία τόσοι πολλοί από εμάς θεωρούμε δεδομένα. Απλά να αγαπάμε και να μας αγαπούν». Μετά από φήμες για την υγεία της, η Κέιτ Μίντλετον είχε ανακοινώσει με βίντεο στα τέλη Μαρτίου ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024

Πηγή: skai.gr

