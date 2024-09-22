Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της αφότου έμεινε εγκλωβισμένη όλη τη νύχτα σε ένα λεωφορείο, σε έναν δρόμο που είχε κλείσει εξαιτίας των ασυνήθιστων σφοδρών χιονοπτώσεων που πλήττουν από την Παρασκευή το ανατολικό τμήμα της Νότιας Αφρικής, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε περίπου 30 χιλιόμετρα, ιδίως στον αυτοκινητόδρομο Ν3, έναν από τους κυριότερους οδικούς άξονες της χώρας, που συνδέει το Γιοχάνεσμπουργκ με την πόλη Ντέρμπαν, στην ανατολική ακτή, ανέφερε σήμερα η ανάδοχη εταιρεία του δρόμου.

Μια 39χρονη γυναίκα πέθανε υπό υποθερμία στο νοσοκομείο χθες, αφότου πέρασε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο εγκλωβισμένη στον δρόμο μαζί με άλλους επιβάτες, σε ένα ταξί-μίνι βαν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρόλαντ Ρόμπερτσον, ένα στέλεχος της εταιρείας παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Midlands EMS.

Οι ταξιδιώτες είχαν εγκλωβιστεί κοντά στην πόλη Μόοιπλαας, σε απόσταση περίπου 430 χιλιομέτρων από το Γιοχάνεσμπουργκ. «Παρέμειναν στο κρύο όλη τη νύχτα, χωρίς κουβέρτες, χωρίς τίποτα. Δεν είχαν προετοιμαστεί για αυτό», δήλωσε ο Ρόμπερτσον στο τηλεοπτικό δίκτυο ENCA.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης επιβατών συνεχίζονται υπό πολύ δύσκολες συνθήκες σήμερα, ιδίως γύρω από το πέρασμα του Βαν Ρίνεν, στα όρη του Ντράκενσμπεργκ, σε απόσταση περίπου 330 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, έγινε γνωστό από την ανάδοχη εταιρεία του Ν3.

Ορισμένα οχήματα απομακρύνθηκαν από την περιοχή του μποτιλιαρίσματος, όμως άλλα αυτοκίνητα, τα οποία εγκατέλειψαν οδηγοί και επιβάτες και δεν μπορούν να ξεκινήσουν λόγω βλάβης, περιπλέκουν το έργο των γκρέιντερ που εστάλησαν εκεί για να απομακρύνουν το χιόνι αλλά και εκείνο των διασωστών που προσπαθούν να βρουν ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι, είπε στο ENCA η υπεύθυνη των επιχειρήσεων της εταιρείας Τάνια Ντόογκρα, κάνοντας λόγο για ένα«αδιαπέραστο», τεράστιο μποτιλιάρισμα οχημάτων που έχουν σταματήσει «σε περίπου 30 χιλιόμετρα».

Οι αρχές δεν μπορούν σήμερα να πουν πόσοι άνθρωποι ή οχήματα παραμένουν εγκλωβισμένοι στους δρόμους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.