Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο γλέντι

Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο Έλος Κισάμου, κατά τη διάρκεια της γιορτής Καστάνου χθες Κυριακή αργά το απόγευμα.

Ο δράστης και το θύμα φέρεται να έχουν μακρινή συγγένεια.

Σύμφωνα με αναφορές, το θύμα φέρεται παλαιότερα πάνω σε έναν καυγά να έδωσε ένα χαστούκι στον δράστη που είχαν προσωπικές διαφορές και αυτό το χαστούκι να ήταν η αφορμή για το φονικό.

Οι πυροβολισμοί που δέχτηκε το θύμα ήταν σχεδόν εξ επαφής και στο σημείο βρέθηκαν ένα φυσίγγιο και ένας κάλυκας από 22αρι όπλο σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πώς έγινε το φονικό

Ενώ ο 52χρονος χόρευε πάνω στη σκηνή με αφορμή την ονομαστική του εορτή, ο δράστης φέρεται να πλησίασε και τον πυροβόλησε 2-3 φορές στο στήθος. Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενος την αναστάτωση που προκλήθηκε τράπηκε σε φυγή.

Ο 52χρονος έπεσε αιμόφυρτος, ενώ οι διοργανωτές ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου και μετέφεραν το θύμα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του.

Οι διωκτικές Αρχές συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων και να αποτυπωθεί το χρονικό της πρωτοφανούς αυτής εκτέλεσης.

«Ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας στο τοπικό μέσο. «Ο κόσμος φώναζε, προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε γίνει. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κάτι τέτοιο συνέβη σε γιορτή με τόσο χαρούμενη ατμόσφαιρα», σημειώνει.

Η κοινωνία του Έλους της Κισσάμου, βρίσκεται σε αμηχανία και με πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο που έχασε, όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κάτοικοι της περιοχής, ένας άνθρωπος τη ζωή του εν μέσω μάλιστα μίας τοπικής πολιτιστικής και με μεγάλη συμμετοχή ντόπιων και επισκεπτών γιορτής. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Έλους Νικόλαος Κυριτσάκης με δημόσια ανάρτησή του προς τα μέσα ενημέρωσης τονίζει ότι η περιοχή και η κοινότητα Έλους «εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη διάρκεια της φετινής Γιορτής του Κάστανου. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, αυτό που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ είναι ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ενότητα. Οφείλουμε όλοι να δείξουμε σεβασμό, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας συνοχή. Το Έλος ήταν και παραμένει ένα φιλήσυχο, φιλόξενο και δεμένο χωριό, με ανθρώπους που πορεύονται με σεβασμό και αλληλεγγύη. Με πίστη στις αξίες μας και αγάπη για τον τόπο μας, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε το πραγματικό πρόσωπο του Έλους ενωμένο, ήρεμο και περήφανο».

