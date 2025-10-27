Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, νοσηλεύεται από χθες Κυριακή 26/10 όπου μεταφέρθηκε από τα Χανιά, ένα αγόρι 11 ετών.

Το 11χρονο παιδί φέρεται να είχε ατύχημα με το πατίνι του. 'Αμεσα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή δΔιοικητή του Νοσοκομείου Στέλιο Κτενιαδάκη, το παιδί, που παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

