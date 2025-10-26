Αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα στα Χανιά της Κρήτης και συγκεκριμένα, στη γιορτή κάστανου, ένα από τα πιο εμβληματικά πανηγύρια του νησιού, στο Έλος στον Κισσάμο, με έναν νεκρό από σφαίρα.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής έπεσαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα ένας 51χρονος άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο επικράτησε πανδαιμόνιο με παριστάμενους να προσπαθούν να προσφέρουν στον άνδρα τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση έχουν κινητοποιηθεί και είναι καθ’ οδόν προς το συμβάν ομάδες των ΤΑΕ.

Οι αρχικές πληροφορίες συνόψιζαν πως ο άνδρας είναι, όμως όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, ο άνδρας που έχει διακομιστεί με το ΕΚΑΒ είναι νεκρός.

Όπως έγραψε το Cretalive.gr, το κέφι είχε «ανάψει» για τα καλά και ο κόσμος έτρωγε, έπινε και χόρευε στην πίστα όπου τραγουδούσε δημοφιλής κρητικός καλλιτέχνης όταν ξαφνικά άτομο από την περιοχή άνοιξε πυρ στοχευμένα, όπως περιγράφεται, κατά συγκεκριμένου προσώπου που χόρευε. Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, με τον τραυματία να πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος και τον λυράρη, έντρομο να φωνάζει για γιατρό, από το πάλκο,

Πηγές αναφέρουν ότι πιθανότατα το ένοπλο επεισόδιο σχετίζεται με άλλο ένοπλο συμβάν που είχε σημειωθεί στην περιοχή πέρυσι. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό που συνέβη σήμερα, ήταν μία μορφή αντιποίνων για ό,τι είχε γίνει στο πρόσφατο παρελθόν.

