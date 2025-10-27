Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Αξού, στον Μυλοπόταμο της Κρήτης, όταν κατέρρευσε ταράτσα παλαιού πετρόκτιστου κτίσματος στο οποίο γινόταν εργασίες ανακαίνισης

Ένας άνδρας 65 ετών που εργαζόταν στην ταράτσα έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 10 μέτρων και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από μπάζα.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από το διπλανό χωριό Γαράζο και τα Ανώγεια, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου και την 3η ΕΜΑΚ, με συνολικά 12 διασώστες.

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε και παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές εξετάζουν και διερευνούν τους λόγους της κατάρρευσης και του εργατικού ατυχήματος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Cretalive

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.