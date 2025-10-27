Χανιά: Πώς έγινε το φονικό στο πανηγύρι - Ξαδέρφια δράστης και θύμα

Σοκαρισμένα είναι τα Χανιά από την δολοφονία 51χρονου κτηνοτρόφου κατά τη διάρκεια της γιορτής κάστανου στο χωριό Έλος Κισάμου, το απόγευμα της Κυριακής.

Ο δράστης και το θύμα φαίνεται να είναι ξαδέρφια και είχαν πρόσφατα προσωπικές διαφορές, σύμφωνα με το cretapost. Ενώ ο 51χρονος χόρευε πάνω στη σκηνή με αφορμή την ονομαστική του εορτή, ο δράστης πλησίασε και τον πυροβόλησε 2-3 φορές στο στήθος. Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενος την αναστάτωση που προκλήθηκε και τράπηκε σε φυγή.

Ο 51χρονος έπεσε αιμόφυρτος, ενώ οι διοργανωτές ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου και μετέφεραν το θύμα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του.

Οι διωκτικές αρχές συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων και να αποτυπωθεί το χρονικό της πρωτοφανούς αυτής εκτέλεσης, με τις έρευνες για τον δράστη να είναι σε εξέλιξη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας στο τοπικό μέσο. «Ο κόσμος φώναζε, προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε γίνει. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κάτι τέτοιο συνέβη σε γιορτή με τόσο χαρούμενη ατμόσφαιρα», σημειώνει.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.