Ζωιδάκης για το φονικό στην Κίσσαμο: «Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό»

Συγκλονισμένος με την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου στη γιορτή Κάστανου στην Κίσσαμο εμφανίζεται ο γνωστός κρητικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωιδάκης ο οποίος λίγη ώρα πριν το έγκλημα βρισκόταν πάνω στο πάλκο και διασκέδαζε τον κόσμο.

Ο κ. Ζωιδάκης μιλώντας στο patris.gr επεσήμανε πως η άγρια δολοφονία σημειώθηκε μετά το τέλος του γλεντιού.

«Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας», ανέφερε σχετικά ο κ. Ζωιδάκης.

«Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό».

Ο Νίκος Ζωιδάκης με την ομάδα του ανέβηκαν στο πάλκο της γιορτής Κάστανου στη 1 το μεσημέρι και κάθισαν μέχρι τις 7 το απόγευμα.

«Το κλίμα κατά τη διάρκεια της γιορτής ήταν μία χαρά. Δεν υπήρξε κανένας άσκοπος πυροβολισμός. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έριχνε μπαλωθιές όπως διάβασα. Ούτε καν κάποια φασαρία δεν έγινε κατά τη διάρκεια του γλεντιού για να πάρουμε χαμπάρι. Το γλέντι κυλούσε με αρκετό κέφι. Άνθρωποι, οικογένειες και παιδιά χόρευαν και διασκέδαζαν και τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγική αυτή εξέλιξη», τόνισε μιλώντας στο patris.gr, ο κ. Ζωιδάκης.

Ο 23χρονος δράστης ο οποίος πυροβόλησε εξ επαφής συγγενικό του πρόσωπο κατά τη διάρκεια του γλεντιού, παραδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκαν ένα φυσίγγιο και ένας κάλυκας από 22αρι όπλο.

Πηγή φωτογραφίας: zarpanews

Πηγή: skai.gr

