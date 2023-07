Λήστεψαν 24χρονο στα Χανιά - Του έβγαλαν τα ρούχα κι άρχισαν να τον βιντεοσκοπούν Ελλάδα 17:08, 29.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο 24χρονος είχε τελειώσει την εργασία του σε επιχείρηση της περιοχής και πήγαινε σπίτι του. Ξαφνικά δύο νεαροί 20 και 23 ετών του έκλεισαν το δρόμο του αφαιρώντας με τη βία 800 ευρώ και αφήνοντας τον μόνο με το εσώρουχο