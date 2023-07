Αποφυλακίστηκαν οι ιδιοκτήτριες του γηροκομείου-κολαστήριο στα Χανιά Ελλάδα 16:55, 29.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για 32 περιπτώσεις θανάτων ηλικιωμένων, ενώ πριν λίγες μέρες, το Συμβούλιο Εφετών Κρήτης απάλλαξε τους κατηγορούμενους από την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης