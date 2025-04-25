Ο Γιώργος Μοσχούρης, που έπεσε νεκρός έπειτα από δολοφονική επίθεση το απόγευμα της Πέμπτης, ήταν ένα από τα εναπομείναντα πρωτοκλασάτα στελέχη της επονομαζόμενης Greek Mafia.

Όπως αναφέρει και η Καθημερινή, εις βάρος του 55χρονου, που ήταν γνωστός και με το παρατσούκλι «Θαμνάκιας», φαίνεται ότι υπήρχε «συμβόλαιο θανάτου». Δολοφονήθηκε λίγο μετά τις 4 μ.μ., έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Την έρευνα για το νέο συμβόλαιο θανάτου ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πώς έγινε η δολοφονία

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες της δολοφονίας επέβαιναν σε ένα κλεμμένο Nissan. Φαίνεται ότι του είχαν στήσει ενέδρα έξω από την κλινική. Μόλις βγήκε από το κτίριο, άνοιξαν πυρ εναντίον του με καλάσνικοφ. Οι πυροβολισμοί ήταν πισώπλατοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκαν δεκάδες κάλυκες.

Στη συνέχεια διέφυγαν και έφτασαν στο Πάτημα Χαλανδρίου, όπου πυρπόλησαν το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν με ένα άλλο όχημα, που πιθανόν οδηγούσε συνεργός τους.

Η αστυνομική έρευνα ακόμη δεν έχει καταλήξει σε συμπέρασμα αν στο Nissan επέβαιναν δύο ή τρία άτομα και αν οι ένοπλοι ήταν δύο ή ένας.

Ο Γιώργος Μοσχούρης είχε τη φήμη ότι κυκλοφορούσε πάντα με προσωπική φρουρά. Ωστόσο, την ώρα της δολοφονίας του ήταν μόνος του.

Το 2020 είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του, στο πάρκινγκ ενός αρτοποιείου στη Βάρη. Είχε δεχθεί δύο σφαίρες στην κοιλιά, αλλά είχε επιβιώσει.

Παλιός γνώριμος των αρχών

Ο Γιώργος Μοσχούρης απασχολεί τις διωκτικές αρχές από το 1990. Το παρατσούκλι «Θαμνάκιας» φέρεται ότι του αποδόθηκε από τους ανθρώπους του υποκόσμου, διότι σύμφωνα με τις φήμες, όταν εκτελούσε συμβόλαια θανάτου, κρυβόταν πίσω από θάμνους. Σύμφωνα με πληροφορίες, δρούσε σε περιοχές όπως το Κολωνάκι, η Κηφισιά, η Γλυφάδα και το Γκάζι, όπου φέρεται να δραστηριοποιείτο σε υποθέσεις εκβιασμών.

Τον Μάρτιο του 2025, το όνομά του συμπεριελήφθη σε δικογραφία του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών σε βάρος εγκληματικής οργάνωσης ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Τότε είχαν συλληφθεί ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται ότι ταξίδεψαν στην Ελλάδα κατ’ εντολή των «Ρωσοπόντιων» προκειμένου να εκτελέσουν συμβόλαια θανάτου. Στους στόχους τους περιλαμβανόταν ο Γιώργος Μοσχούρης.

Αρχηγός ομάδας εκβιαστών

Το καλοκαίρι του 2024, σε άλλη δικογραφία για υπόθεση εκβιασμών, ο Γιώργος Μοσχούρης εμφανιζόταν ως αρχηγός ομάδας «νονών της νύχτας». Η δικογραφία αφορούσε χούλιγκαν που πουλούσαν προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά.

Το 2015 το τμήμα Δίωξης Εκβιαστών είχε σχηματίσει σε βάρος του άλλη δικογραφία για εκβιασμούς δεκάδων καταστημάτων, με τον Μοσχούρη να φέρεται αρχηγός της ομάδας. Στη δίκη, είχε κριθεί ένοχος και είχε φυλακιστεί. Πρόκειται για δικογραφία στην οποία γίνεται αναφορά και στον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ.

