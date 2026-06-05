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Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 18χρονο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Παλαιστίνιος έφηβος είναι νεκρός αφού πυροβολήθηκε από ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια επιδρομής στο χωριό Μπεϊτίν, ανατολικά της Ραμάλα

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Haitham Izz al-Din Omar Hamida

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa αναφέρει ότι ένας Παλαιστίνιος έφηβος είναι νεκρός αφού πυροβολήθηκε από ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια επιδρομής στο χωριό Μπεϊτίν, ανατολικά της Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η Wafa αναγνώρισε το θύμα ως τον 18χρονο Haitham Izz al-Din Omar Hamida.

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής, οι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν χρήση πραγματικών πυρών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, ενώ χρησιμοποίησαν και φιάλες τοξικού αερίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε γεωργική γη στο κέντρο του χωριού.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποκρύψει τη σορό του δολοφονημένου εφήβου από την οικογένειά του.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ισραήλ IDF έφηβος Δυτική Όχθη Κρίση στη Μέση Ανατολή
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