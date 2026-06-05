Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa αναφέρει ότι ένας Παλαιστίνιος έφηβος είναι νεκρός αφού πυροβολήθηκε από ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια επιδρομής στο χωριό Μπεϊτίν, ανατολικά της Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η Wafa αναγνώρισε το θύμα ως τον 18χρονο Haitham Izz al-Din Omar Hamida.

#متابعة | الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة (18 عامًا) برصاص الاحتلال في قرية بيتين شرقي مدينة رام الله، واحتجاز جثمانه. pic.twitter.com/8qDtH7BIun — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 4, 2026

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής, οι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν χρήση πραγματικών πυρών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, ενώ χρησιμοποίησαν και φιάλες τοξικού αερίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε γεωργική γη στο κέντρο του χωριού.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποκρύψει τη σορό του δολοφονημένου εφήβου από την οικογένειά του.

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Πηγή: skai.gr

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