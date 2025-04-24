Του Μάκη Συνοδινού

Συμβόλαιο θανάτου δείχνουν τα πρώτα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ πως κρύβεται πίσω από τη μαφιόζικη εκτέλεση του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι.

Η υπόθεση εδώ και λίγη ώρα πέρασε στο ελληνικό FBI ενώ από τις καταθέσεις που έχουν ήδη στα χέρια τους οι αστυνομικοί προκύπτει πως οι δράστες -πιθανότατα δύο- πρώτον ήταν πολύ καλά διαβασμένοι όσον αφορά τις κινήσεις του θύματος και δεύτερον δεν ήθελαν παράπλευρες απώλειες και θύματα καθώς υπάρχει κατάθεση πολίτη που άκουσε τους δράστες να φωνάζουν «σκύψτε όλοι κάτω» .

Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές οι δράστες γνώριζαν το ραντεβού που είχε το θύμα στο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο και μόλις αυτός βγήκε τον γάζωσαν κυριολεκτικά.

Ο Μοσχούρης ήταν γνωστός στους κύκλους της νύχτας με το ψευδώνυμο «θαμνάκιας» αλλά και γνώριμος στις Αρχές καθώς το όνομα του ήταν καταγεγραμμένο ως ηγετικό στέλεχος της greek mafia.

Στο σημείο της δολοφονίας οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν πολλούς κάλυκες από Καλάσνικοφ ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα έχει δεχτεί σφαίρες στο κεφάλι.

Ο «θαμνάκιας» φαίνεται πως είχε μπει στο στόχαστρο από το 2020 καθώς τότε στην περιοχή της Βούλες κάποιοι είχαν αποπειραθεί να τον δολοφονήσουν .

Λίγη ώρα μετά την επίθεση ένα καμένο αυτοκίνητο βρέθηκε στο Πάτημα Χαλανδρίου

Οι αστυνομικοί που βρίσκονται στο σημείο συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό τόσο από το ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο όσο και από παρακείμενα καταστήματα προκειμένου να ρίξουν φως στην εν ψυχρό δολοφονία .

