Δείτε βίντεο: Στις φλόγες το αυτοκίνητο των εκτελεστών του Μοσχούρη

Αμέσως μετά τη δολοφονική επίθεση κατά του Γιώργου Μοσχούρη οι δράστες έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν προκειμένου να εξαλείψουν στοιχεία που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό τους.

Βίντεο από το όχημα που φλέγεται:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το καμένο όχημα που εντοπίστηκε στο Πάτημα Χαλανδρίου, σε έναν ακάλυπτο χώρο επί της Οδυσσέως, ερευνούν οι αστυνομικοί για τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων για τους δράστες της εκτέλεσης στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, πίσω από τη μαφιόζικη εκτέλεση του Μοσχούρη, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, φέρεται να υπήρχε συμβόλαιο θανάτου.

Πηγή: skai.gr

