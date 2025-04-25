Αισιόδοξα τα μηνύματα για τον 3χρονο που νοσηλεύεται διασωληνωμένος μετά από εισπνοή καπνού στο Αργοστόλι

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για το τρίχρονο αγοράκι από το Αργοστόλι που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ρίου, μετά από εισπνοή καπνού κατά τη διάρκεια φωτιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι στο οποίο έμεινε με την οικογένειά του, την Τρίτη το μεσημέρι.

Μικρής έκτασης φαίνεται να είναι η βλάβη στους πνεύμονες. Οι γιατροί κατάφεραν και έλεγξαν τα όργανα μέχρι βάθους, για να διαπιστώσουν αν έχουν απομακρυνθεί, μετά τη φαρμακευτική αγωγή, οι στάχτες που είχε εισπνεύσει, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τους γιατρούς η τοξική δηλητηρίαση από το μονοξείδιο του άνθρακα που είχε υποστεί το αγόρι έχει υποχωρήσει σε σημαντικό βαθμό.

Να θυμίσουμε ότι το τρίχρονο αγοράκι διασωληνώθηκε αμέσως μετά την αεροδιακομιδή του με C130, από το Αργοστόλι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, την Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.