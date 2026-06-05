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Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Ζαπορίζια

Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ σε ανάρτησή του στο Telegram, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες glide bombs

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Ζαπορίζια

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και έντεκα ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες glide bombs, ενώ οι αρχές τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας εξέδιδαν κατά διαστήματα προειδοποιήσεις αεροπορικής επιδρομής, λόγω της συνεχιζόμενης απειλής από ρωσικά πλήγματα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ζαπορίζια Ουκρανία ρωσική επίθεση
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