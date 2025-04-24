Πυροβολισμοί έξω από ιατρικό κέντρο σημειώθηκαν νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στο Χαλάνδρι στην οδό Παλαιολόγου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς από διερχόμενο όχημα στην οδό Παλαιολόγου. Πρόκειται για τον Γιώργο Μοσχούρη, γνωστό στις Αρχές για τη φερόμενη εμπλοκή του στη λεγόμενη Greek Mafia. Το θύμα βρισκόταν έξω από την ιδιωτική κλινική όταν προσέγγισε ένα όχημα, με έναν από τους δύο επιβάτες να τον πυροβολεί, να τον σκοτώνει και στη συνέχεια να διαφεύγουν.

Την ίδια ώρα, στην οδό Οδυσσέως 5, στο Πάτημα Χαλανδρίου βρέθηκε καμμένο ένα όχημα με τις Αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για το όχημα των δραστών.

Δείτε το βίντεο από το σημείο:

Όπως αναφέρει, άνθρωπος που μιλούσε με το τηλεφωνικό κέντρο του ιατρικού κέντρου για να κλείσει ραντεβού, άκουσε να φωνάζουν «σκύψτε όλοι!» και στη συνέχεια πυροβολισμούς και την τηλεφωνήτρια να λέει «βοηθήστε μας».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

Λόγω του περιστατικού στο σημείο είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Παπανικολή από το ύψος της οδού Αριστείδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Δουκίσσης Πλακεντίας Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό κ. Παλαιολόγου από το ύψος της οδού Υψηλάντου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισίας.

Πηγή: skai.gr

