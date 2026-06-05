Οι ΗΠΑ επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις στον πρόεδρο της Κούβας Ντίας-Κανέλ και μέλη της οικογένειας Κάστρο

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε χθες Πέμπτη οικονομικές κυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου της χώρας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ και μελών της οικογένειας Κάστρο.

Τα μέτρα αφορούν ιδίως τον γιο καθώς και τον εγγονό του Ραούλ Κάστρο, ο οποίος μπορεί να μην ασκεί πλέον επίσημα καθήκοντα αλλά πιστεύεται πως παραμένει, στα 95 του χρόνια, στην καρδιά της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για το μέλλον της νήσου υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Η σύζυγος του σημερινού προέδρου της Κούβας και ο γιος της τέθηκαν επίσης σε μαύρη λίστα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, όπως και το υπουργείο των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στον πρόεδρο Ντίας-Κανέλ είχαν επιβληθεί ήδη, από τον Ιούλιο του 2025, κυρώσεις από την αμερικανική διπλωματία.

Η ένταση στη σχέση των ΗΠΑ και της Κούβας έχει οξυνθεί ακόμη περισσότερο από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς. Η Ουάσιγκτον επέβαλε de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο, κατάρτισε σειρά κυρώσεων εναντίον εταιρειών και ηγετών της χώρας και άσκησε ποινή δίωξη στον πρώην πρόεδρο Ραούλ Κάστρο, για υπόθεση που ανάγεται στο 1996.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διατείνεται ότι η νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

Ο ρεπουμπλικάνος έχει απειλήσει επανειλημμένα πως θα «πάρει τον έλεγχο» της Κούβας.

Μολαταύτα, η Ουάσιγκτον και η Αβάνα λένε πως συνεχίζουν τις διπλωματικές επαφές τους.

Ο γιος του Ραούλ Κάστρο, ο Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν, θεωρείται πως υπήρξε παράγοντας-κλειδί στις μυστικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Κούβα και στις ΗΠΑ που είχαν καρπό την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων των δυο χωρών το 2015.

Όταν η Ουάσιγκτον επιβάλλει κυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, όποια περιουσιακά στοιχεία τυχόν διαθέτουν στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ παγώνουν. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί τους, επί ποινή κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων.

Πηγή: skai.gr

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