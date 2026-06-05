Βολιβία: Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο υπόσχεται υποστήριξη στον πρόεδρο Πας

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο συζήτησε τηλεφωνικά χθες Πέμπτη με τον βολιβιανό κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας, στον οποίο υποσχέθηκε περισσότερη βοήθεια των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των συνεπειών που έχουν οι μαζικές κινητοποιήσεις κι οι αποκλεισμοί δρόμων, που προκαλούν ασφυξία σε μεγάλο μέρος της χώρας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι ΗΠΑ «εντείνουν την επείγουσα βοήθειά τους και την εφοδιαστική υποστήριξή τους στη Βολιβία», είπε ο κ. Ρούμπιο, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ και τονίζει πως η Ουάσιγκτον στηρίζει «τη δημοκρατία» στο κράτος των Άνδεων.

Η αμερικανική κυβέρνηση επαναβεβαίωσε την «αταλάντευτη δέσμευσή της να υποστηρίξει τη βολιβιανή δημοκρατία και την κυβέρνηση Πας στην ανοικοδόμηση της χώρας έπειτα από είκοσι χρόνια αποτυχημένων σοσιαλιστικών πολιτικών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Βολιβία έχει παραλύσει για πάνω από έναν μήνα εξαιτίας μαζικών κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων. Αγρότες, εργάτες, μεταλλωρύχοι, μεταφορείς, εκπαιδευτικοί αρχικά ζητούσαν λύσεις για την οικονομική κρίση, τη χειρότερη των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, αλλά πλέον απαιτούν να παραιτηθεί ο κεντροδεξιός πρόεδρος Πας, σύμμαχος της Ουάσιγκτον.

Κατά την άποψη της αμερικανικής διπλωματίας, «οι παράνομοι αποκλεισμοί δρόμων έχουν σκοπό την αποσταθεροποίηση της βολιβιανής κοινωνίας».

Στα μέσα Μαΐου, ο δεύτερος τη τάξει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ Κρίστοφερ Λαντάου έκανε λόγο για απόπειρα «ανατροπής» της «νόμιμης συνταγματικής κυβέρνησης» και πρόσθετε ότι η Ουάσιγκτον απορρίπτει την προσπάθεια «υποκατάστασης της συνταγματικής τάξης με την οχλοκρατία», μιλώντας για απόπειρα «πραξικοπήματος».

Από την πλευρά του ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ τόνισε χθες πως το Πεντάγωνο απορρίπτει αυτές που αποκάλεσε «απόπειρες ανατροπής» του προέδρου Πας.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του εννοούν να υπερασπιστούν τους δεξιούς συμμάχους της Ουάσιγκτον στη Λατινική Αμερική.

Η κυβέρνηση Πας κατηγορεί τον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο (2006-2019) Έβο Μοράλες, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, κατηγορία που αρνείται, πως βρίσκεται πίσω από τις διαδηλώσεις. Ο ενδιαφερόμενος μιλά αντίθετα για «εξέγερση» του λαού εναντίον μιας κυβέρνησης «εντελώς υποταγμένης» στην Ουάσιγκτον.

Υποσχόμενος πλήρη ρήξη με τις πολιτικές των σοσιαλιστών προκατόχων του για μια εικοσαετία, ο πρόεδρος Πας, στην εξουσία εδώ και έξι μήνες, προσέγγισε τις ΗΠΑ, τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και την εργοδοσία, παίρνοντας αποστάσεις από τα συνδικάτα. Έδωσε ιδίως το πράσινο φως στην αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA) να δράσει ξανά στη χώρα, όπου παράγεται κοκαΐνη.

Πηγή: skai.gr

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