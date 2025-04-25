Λογαριασμός
Τραγωδία στο λιμάνι της Πάτρας: Φορτηγό τραυμάτισε θανάσιμα 47χρονη επίκουρη ναυτικό

Το τραγικό περιστατικό έγινε κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης οχημάτων - Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 44χρονος οδηγός του οχήματος λόγω αδιαθεσίας

Πλοίο

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 47χρονη επίκουρη ναυτικός, μέλος πληρώματος επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου, με σημαία Ιταλίας στο λιμάνι της Πάτρας, όταν κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης οχημάτων, παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, το πλοίο είχε καταπλεύσει στο λιμάνι της Πάτρας προερχόμενο από Ιταλία.

Η 47χρονη, που είναι Ελληνίδα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε έπειτα από αδιαθεσία και ο 44χρονος οδηγός του οχήματος, για εξετάσεις. 

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το λιμεναρχείο της Πάτρας, ενώ αναμένεται και η νεκροψία - νεκροτομή. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ναυτικός Λιμενικό σώμα Πάτρα Θανατος
