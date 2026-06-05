Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση στην Καλλιθέα - Νεκρός οδηγός μοτοσυκλέτας, τραυματίστηκε γυναίκα

Σοβαρό θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του skai.gr, το δυστύχημα συνέβη, ενώ δύο μοτοσυκλέτες κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα επί της οδού Θησέως (κάνοντας κόντρες), όταν ο οδηγός της μίας θέλησε να κάνει ελιγμό προκειμένου να αποφύγει πεζή, η οποία διέσχιζε τη διάβαση, με αποτέλεσμα να την παρασύρει και στη συνέχεια να καταλήξει με μεγάλη δύναμη σε κολώνα.

Νεκρός είναι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ η γυναίκα έχει τραυματιστεί.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε η μοτοσυκλέτα εκτοξεύτηκε αρκετά μέτρα μακριά, ενώ ο θάνατος του οδηγού ήταν ακαριαίος.

Το σημείο απέκλεισε προσωρινά η Τροχαία.

Πηγή: skai.gr

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