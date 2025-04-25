Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 25 Απριλίου

Της Ζωοδόχου Πηγής είναι σήμερα, Παρασκευή 25 Απριλίου, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Νίκης της μάρτυρος και του Αγίου Μάρκου του Αποστόλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Νίκη *

Ζωή, Ζησούλα, Ζωΐτσα, Ζωζώ, Ζώης, Ζήσης, Ζήσιμος

Πηγή, Κρήνη, Κρηνιώ

Μάρκος, Μαρκούλης, Μαρκία, Μαρκούλα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:35 - Δύση ήλιου: 20:10 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 34 λεπτά

Σελήνη 26.7 ημερών



