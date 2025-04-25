Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 25 Απριλίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:35 και δύση ήλιου στις 20:10 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 34 λεπτά

Εορτολόγιο

Της Ζωοδόχου Πηγής είναι σήμερα, Παρασκευή 25 Απριλίου, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Νίκης της μάρτυρος και του Αγίου Μάρκου του Αποστόλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Νίκη *
  • Ζωή, Ζησούλα, Ζωΐτσα, Ζωζώ, Ζώης, Ζήσης, Ζήσιμος
  • Πηγή, Κρήνη, Κρηνιώ
  • Μάρκος, Μαρκούλης, Μαρκία, Μαρκούλα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:35 - Δύση ήλιου: 20:10 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 34 λεπτά

Σελήνη 26.7 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα Γιορτή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark