Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 25 Απριλίου

Της Ζωοδόχου Πηγής είναι σήμερα, Παρασκευή 25 Απριλίου, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Νίκης της μάρτυρος και του Αγίου Μάρκου του Αποστόλου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Νίκη *
- Ζωή, Ζησούλα, Ζωΐτσα, Ζωζώ, Ζώης, Ζήσης, Ζήσιμος
- Πηγή, Κρήνη, Κρηνιώ
- Μάρκος, Μαρκούλης, Μαρκία, Μαρκούλα
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:35 - Δύση ήλιου: 20:10 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 34 λεπτά
Σελήνη 26.7 ημερών
