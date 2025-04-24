Συγκλονισμένοι από τις σκηνές... αλά Σικάγο που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια τους δηλώνουν πολίτες και εργαζόμενοι στην περιοχή του Χαλανδρίου, οι οποίοι άκουσαν τους πυροβολισμούς από την εκτέλεση του Γιώργου Μοσχούρη, έξω από ιατρικό κέντρο.

«Ξαφνικά ακούσαμε πολύ δυνατούς πυροβολισμούς σε στιλ μυδραλιοβόλου, τρομάξαμε αρκετά οι περισσότεροι, ήταν κάτω από το γραφείο μου, στην είσοδο του κέντρου. Ακούσαμε τους θορύβους, μετά είδαμε από το τζάμι κάτω το πτώμα ενός μεσήλικα, μέσα στα αίματα. Έβγαινε από θεραπεία αισθητικής νομίζω, απ' ό,τι μου είπαν τα κορίτσια. Μου είπαν ότι βρήκαν οι αστυνομικοί ένα όπλο δίπλα του. Οι κοπέλες, γιατί κυρίως κοπέλες είναι μέσα στο κέντρο, τρόμαξαν πολύ» δήλωσε εργαζόμενος στο κέντρο ιατρικής, μπροστά από το οποίο έπεσε νεκρός ο Γιώργος Μοσχούρης.

Δείτε τις δηλώσεις του μάρτυρα:

