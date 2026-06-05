Ο Χάντερ Μπάιντεν αυτοσαρκάζεται στο Χ για τους εθισμούς του και γίνεται απρόσμενα viral

Χρήση ναρκωτικών, αλκοολισμός, δικαστικές περιπέτειες… Ο νεότερος γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναδεικνύεται απρόσμενα σε «σταρ» των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας με φαρμακερό χιούμορ και αυτοσαρκασμό στους επικριτές του.

Ο Χάντερ Μπάιντεν, που επί χρόνια έδινε μάχη με τον εθισμό του στο αλκοόλ και το κρακ και ενεπλάκη σε ουκ ολίγες δικαστικές περιπέτειες, αναβίωσε έναν παλιό λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ και βάλθηκε να απαντάει στα τρολ – και οι αναρτήσεις του έγιναν viral από τη μια στιγμή στην άλλη.

Αυτήν την εβδομάδα γιόρτασε «επτά χρόνια νηφαλιότητας», ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν, με ένα μικρό βίντεο.

7 years sober today.



Thank you to everyone who has walked this road with me. pic.twitter.com/aA7AKmzLjB — Hunter Biden (@HunterBiden) June 1, 2026

Ένας χρήστης αντέδρασε, μην πιστεύοντας τα «επτά χρόνια» και τον κατηγόρησε ευθέως: «Ήταν το απόθεμά σου», έγραψε, αναφερόμενος στην κοκαΐνη που βρέθηκε τον Ιούλιο του 2023 στον Λευκό Οίκο.

«Φυσικά και δεν ήταν, δεν θα ξεχνούσα ποτέ τα ναρκωτικά μου», απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο Χάντερ Μπάιντεν – μια απάντηση που την είδαν 18 εκατομμύρια συνδρομητές της πλατφόρμας.

Ένας άλλος χρήστης ανάρτησε μια πλαστή φωτογραφία που τον δείχνει με μια πίπα για ναρκωτικά στο στόμα. «Ξέρω ότι μπορεί να ακουστώ μικροπρεπής, αλλά δεν ανέχομαι ότι οι άνθρωποι βάζουν με φώτοσοπ στο στόμα μου μια πίπα για μεθαμφεταμίνη. Μια πίπα για κρακ δεν έχει αυτό το σχήμα» είπε ο γιος του πρώην προέδρου, που παραδέχεται ευθέως ότι κάπνιζε κρακ.

«Για αυτό δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Παρακαλώ, προχωρήστε στις πρέπουσες τροποποιήσεις, σας ευχαριστώ για την προσοχή που δίνετε σε αυτήν την υπόθεση», πρόσθεσε, αντιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο απαντά ένας άλλος σταρ του διαδικτύου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Απαντώντας σε έναν άλλο επικριτή του, ο Χάντερ Μπάιντεν επέμεινε να μην μπερδεύουν τους εθισμούς του: «Γιατί όλος ο κόσμος συνεχίζει να λέει αυτά τα πράγματα; Εγώ κάπνιζα κρακ. Ποτέ δεν θα σπαταλούσα κοκαΐνη βάζοντάς την στη μύτη μου».

Ένα άλλο σχόλιο που διασκέδασε τους ακολούθους του ήταν η παρατήρησή του ότι «δεν έκλεψε ποτέ μια στύση», κάνοντας λογοπαίγνιο με τις λέξεις erection (στύση) και election (εκλογές).

Ο Χάντερ Μπάιντεν ήταν επί πολλά χρόνια ένας από τους βασικούς στόχους της «σκληρής» αμερικανικής δεξιάς αφού τον θεωρούσε, λόγω των εθισμών και της συμπεριφοράς του, ως «την Αχίλλειο πτέρνα» του πατέρα του. Ο Τζο Μπάιντεν του έδωσε χάρη τον Δεκέμβριο του 2024, μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, αν και είχε δεσμευτεί να μην το κάνει.

Όταν αναβίωσε τον παλιό λογαριασμό του στο Χ, τον περασμένο μήνα, ο Χάντερ Μπάιντεν ξεκίνησε με ένα αυτοσαρκαστικό σχόλιο: «Είμαι ο Χάντερ Μπάιντεν. Δεν με έχετε ακουστά».

Πηγή: skai.gr

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