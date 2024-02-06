«Το ξέφραγο αμπέλι-γήπεδο σταματάει» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί, στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης, με τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Στάθη Κωνσταντινίδη, ερωτηθείς σχετικά με το άνοιγμα των γηπέδων και τα νέα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας.

«Ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτό που εκκολάπτεται μέσα στα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Εκεί όπου οργανώνεται η οπαδική συμπεριφορά, η ακραία. Από 13 Φεβρουαρίου -κι αυτό αφορά όλα τα αθλητικά, θα εφαρμοστεί ένας δρακόντειος νόμος - πλαίσιο, με πολύ αυστηρές κυρώσεις σε όλη την Ελλάδα» είπε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας πως «οι κυρώσεις θα είναι τέτοιες που όσοι παραβούν τον νόμο θα βρεθούν μπροστά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις».

Αναφορικά με την τοποθέτηση και λειτουργία καμερών από τις 6 Μαρτίου συμπλήρωσε ότι «θα βλέπουν κάθε γωνία του γηπέδου ακόμη και τα αποδυτήρια», ενώ στάθηκε στην καινοτομία εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από 9 Απριλίου: «όποιος μπαίνει στο γήπεδο θα ξέρουμε ποιος είναι, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του».

«Φιλοδοξία μας το Καυτανζόγλειο να γίνει το ΟΑΚΑ της Β. Ελλάδος»

«Φιλοδοξία μας το Καυτανζόγλειο να γίνει το ΟΑΚΑ της Βορείου Ελλάδος» είπε ο κ. Βρούτσης τονίζοντας πως το στάδιο θα αποκτήσει σύντομα μάνατζερ.

Ο αν. υπουργός Αθλητισμού υπογράμμισε πως «αυτό που υποσχεθήκαμε τον περασμένο Δεκέμβριο, το κάναμε πράξη. Οι δυο κορυφαίες αθλητικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης, το Καυτανζόγλειο στάδιο και το ΕΑΚ, έχουν μια αύξηση στον προϋπολογισμό τους, της τάξεως του 150% το πρώτο και 49% το δεύτερο. Πόροι που έρχονται για πρώτη φορά, πόροι που είναι πρωτοφανής σε αύξηση».

Ο κ. Βρούτσης στάθηκε σε συγκεκριμένες διαδικασίες. «Πρώτον, ασφάλεια σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν θα υπάρξει ξανά ανασφαλής αθλητική εγκατάσταση πουθενά στην Ελλάδα» τόνισε. «Δεύτερον, ενεργειακή αναβάθμιση παντού. Φιλοδοξούμε όλα αυτά τα εθνικά αθλητικά κέντρα, τα δυο μεγάλα της Αθήνας, ΣΕΦ και ΟΑΚΑ, τα δυο μεγάλα της Θεσσαλονίκης, Καυτανζόγλειο και ΕΑΚ, και της Πάτρας να αποκτήσουν ενεργειακή αυτονομία» συμπλήρωσε, ενώ ως τρίτο στοιχείο ανέφερε «την πρόσβαση των ΑμεΑ, με ειδικό σχέδιο, στο πλαίσιο του οποίου θα συσταθεί μια ειδική επιτροπή με 17 αθλητές με αμαξίδιο, που θα δίνουν πιστοποίηση σε κάθε εθνικό αθλητικό κέντρο, εάν είναι προσβάσιμο.

Υπογράμμισε, δε, πως όλα «τα χρήματα θα πάνε μόνο για υφιστάμενες υποδομές. Αρκετά με τα καινούργια. Έχουμε στολίδια αθλητικά κέντρα κι εγκαταστάσεις. Αυτά θα εκσυγχρονίσουμε».

Ποδηλάτες από 30 χώρες θα διασχίσουν την Ελλάδα - Ξεκινούν από Θεσσαλονίκη

Μια μεγάλη ποδηλατική δράση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο, με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Βρούτσης, στις 14-15 Μαΐου, η Θεσσαλονίκη θα γεμίσει ποδήλατα με κορυφαίους ποδηλάτες. Η έναρξη θα δοθεί κάτω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κι αφού οι ποδηλάτες θα διασχίσουν όλη την Ελλάδα, θα καταλήξουν στην Αθήνα.

Στ. Κωνσταντινίδης: Σημαντικές οι αυξήσεις των χρηματοδοτήσεων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις

«Είναι πολύ σημαντικές οι αυξήσεις στις χρηματοδοτήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Είχαμε συνάντηση συνεργασίας προκειμένου να συντονίσουμε τις ενέργειές μας για να προχωρήσουν άμεσα τα έργα αποκατάστασης και βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες» δήλωσε, από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, κ. Κωνσταντινίδης, μετά το πέρας της σύσκεψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

