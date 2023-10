Βρήκε τον βιολογικό του πατέρα μετά από 63 χρόνια - Η συγκλονιστική ιστορία του Στίβεν Γκρέιτερ Ελλάδα 10:06, 19.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ιστορία του Στίβεν Γκρέιτερ ξεκινά τον Φεβρουάριο του 1960 στην Ελλάδα. Τέσσερις μήνες μετά υιοθετείται από ένα ζευγάρι Αμερικανών και μετακομίζουν όλοι μαζί μέχρι τα 8 του χρόνια στην Ολλανδία