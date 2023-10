Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία με οδηγό που έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και... γκρέμισε τοίχο σπιτιού - Δείτε φωτογραφίες Ελλάδα 08:25, 19.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Απο την σύγκρουση τραυματίστηκαν οδηγός και συνοδηγός μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό νοσοκομείο Λαμίας