Βρέθηκε οπλοστάσιο σε αποθήκη στο Κολωνάκι - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. Ελλάδα 18:04, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στην αποθήκη εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός - Τα όπλα μεταφέρονται τα εγκληματολογικά εργαστήρια - Αποκλεισμένο το τετράγωνο