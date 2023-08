Δήλωση Μενδώνη για την κλοπή και τη φθορά αντικειμένων από το Βρετανικό Μουσείο Ελλάδα 10:44, 18.08.2023 linkedin

«Είναι εξαιρετικά λυπηρό και ιδιαίτερα σοβαρό το γεγονός» δήλωσε η υπ. Πολιτισμού σε ερώτηση ξένου δημοσιογράφου