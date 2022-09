«Μας ενέπνευσε όλους»: O Κυριάκος Μητσοτάκης υπέγραψε στο βιβλίο συλλυπητηρίων για την Ελισάβετ

Στο βιβλίο συλλυπητηρίων που άνοιξε η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα για την απώλεια της Βασίλισσας Ελισάβετ υπέγραψε την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο κείμενο που συνόδευε την υπογραφή του, ο Πρωθυπουργός έγραψε στα αγγλικά:

«Εκ μέρους του ελληνικού λαού θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια της Βασίλισσας. Ήταν μια πραγματικά εξαιρετική ηγέτιδα και μας ενέπνευσε όλους με την απαράμιλλη αίσθηση του καθήκοντος.



»Ευχόμαστε στον Βασιλιά δύναμη και επιμονή.

»Κυριάκος Μητσοτάκης».



