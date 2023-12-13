Την σορό ενός άνδρα εντόπισε η Πυροσβεστική κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο, που βρίσκεται επί της οδού Αγ. 'Αννης στο Βοτανικό.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 19:15 υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και για την κατάσβεση επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είναι περίπου 40 ετών και πιθανότατα αλλοδαπός, ενώ έφερε εμφανή εγκαύματα στο σώμα του.

