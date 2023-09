Χωρίς πόσιμο νερό ο Βόλος για 11η ημέρα- Αναμένονται ανακοινώσεις από το δήμο Ελλάδα 10:33, 15.09.2023 linkedin

Το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου όμως εξακολουθεί για ενδέκατη ημέρα να μην έχει πόσιμο πόσιμο νερό και τα σπίτια να τροφοδοτούνται με νερό κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση